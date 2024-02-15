Стало известно, кто занял место третьей экономики мира Япония уступила Германии место третьей экономики мира по номинальному ВВП

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Япония уступила Германии место третьей по величине экономики в мире, сообщает агентство Kyodo. Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Страны восходящего солнца по итогам 2023 года в пересчете на доллары составил $4,21 трлн, у ФРГ этот показатель — $4,46 трлн. По данным аналитиков, валовой внутренний продукт США превысил $20 трлн, в Китае составил $17,7 трлн.

В 2022 году номинальный ВВП Японии в перерасчете на доллары составлял $4,26 трлн. В то же время в иенах за 2023 год этот показатель вырос на 1,2%. Отмечается, что экономика Японии за период с октября по декабрь 2023 года сократилась на 0,4% в годовом выражении из-за слабого потребления и снижения объемов инвестиций со стороны компаний.

До этого президент РФ Владимир Путин сказал, что экономики Европы и США находятся в минусе. По словам главы государства, в отличие от Запада, экономическая ситуация в России держится в плюсе.

Как подчеркнул российский лидер, Россия продемонстрировала всему миру, что является самодостаточной страной. Путин отметил, что введенные против РФ санкции не оказали существенного влияния на промышленный, экономический и социальный секторы.

Ранее газета Financial Times сообщила, что устойчивость российской экономики к западным санкциям ошеломила западных экспертов. Так они оценили слова президента России Владимира Путина о том, что страна продолжает развиваться в условиях санкций. По данным издания, аналитики ожидали катастрофического спада экономики РФ еще в первом санкционном раунде, однако этого не случилось.