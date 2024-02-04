Стало известно, чем Путин ошеломил Запад FT: устойчивость российской экономики к санкциям ошеломила многих экспертов

Фото: kremlin.ru/Артём Геодакян/ТАСС

Владимир Путин

Устойчивость российской экономики к западным санкциям ошеломила западных экспертов, пишет Financial Times. Таким образом эксперты оценили слова президента России Владимира Путина о том, что страна продолжает развиваться в условиях санкций.

Устойчивость российской экономики ошеломила многих экономистов, которые полагали, что первый раунд санкций <…> может привести к катастрофическому спаду, — говорится в статье.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что положительную динамику российской экономики обеспечивает военно-промышленный комплекс. По его словам, ВПК передает положительные импульсы на другие отрасли экономики. Кроме того, по его словам, драйверами экономического роста традиционно являются сельское хозяйство, в частности, экспорт зерна и сырья от высокотехнологичных добывающих компаний и комплексов.

Ранее Беляев заявил, что Банк России считает правильным свой курс денежно-кредитной политики, в соответствии с которым современные инфляционные процессы вылечиваются только с помощью высокой ключевой ставки. Экономист предположил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года под давлением общественности.