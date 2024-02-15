Венгрия заблокировала пакет санкций ЕС, приуроченный к годовщине СВО FT: Венгрия заблокировала принятие 13-го пакета антироссийских санкций ЕС

Фото: Europa Press Tv/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия заблокировала принятие 13-го пакета антироссийских санкций, который Евросоюз планирует приурочить ко второй годовщине начала российской СВО на Украине, сообщает Financial Times. Как сообщили источники издания, Будапешт на этот раз не согласился с ограничениями против Китая.



По данным журналистов, представитель Венгрии «попросил немного больше времени для анализа содержания предложений». Обсуждения продолжатся на следующей неделе.

Венгры не согласились из-за китайских компаний, — сказал один из чиновников.

ЕС рассчитывает принять 13-й по счету пакет антироссийских санкций к 24 февраля. Брюссель намерен включить в санкционные списки новые имена и дополнительные торговые ограничения. Также ЕС планирует «подавить возможности РФ» обходить уже принятые ограничения.

Также Евросоюз может включить в 13-й пакет алюминиевую продукцию из России. Европейские политики уверены, что таким образом смогут затронуть и российскую энергетику, поскольку стоимость электроэнергии при выплавке этого металла составляет 40% производственных затрат.

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что не только российский оборонно-промышленный комплекс, но и вся экономика выстояла под натиском санкций, введенных лидерами недружественных стран. Президент резюмировал, что хотел бы показать авторам ограничений неприличный жест, но не стал этого делать.