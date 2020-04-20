В Зерновом союзе России исключили возможность дефицита гречки

https://static.news.ru/photo/a1553246-82ea-11ea-99f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запасов гречки в РФ очень много, поэтому дефицита этого продукта не может быть. Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Никакой дефицит гречки нас не ожидает. Запасов очень много. Мы ещё не доели порядка 300 тысяч тонн гречихи, а в пересчёте на крупу это 240 тысяч тонн, — цитирует «Интерфакс» руководителя организации.

Он подчеркнул, что такого объёма более чем достаточно для удовлетворения потребностей россиян.

Злочевский добавил, что площади под гречихой в этом году увеличены на 58 тысяч гектаров, что даст прибавку к будущему урожаю. Дополнительные объёмы, по его словам, останутся на внутреннем рынке, поскольку гречка почти не экспортируется.

Ажиотажный спрос смёл не только гречку с прилавков, но и остальные крупы. Это привело к повышению цен. Сейчас ритм поставок увеличился под выросшие цены, но волна спроса уже начала спадать. Это со временем неизбежно приведёт к падению цен, - уточнил глава Зернового союза.

По мнению Злочевского, снижение стоимости ожидается достаточно существенным, так как люди, которые запаслись на достаточно продолжительное время, будут есть свои запасы и не станут покупать крупы. В результате произойдёт так называемое давление больших запасов на рыночные цены.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за неделю средняя стоимость гречки выросла на 2,8%, цены на сахар увеличились на 2,1%. Такие данные приводит Росстат. Согласно им, речь идёт о периоде с 7 по 13 апреля. Это самый высокий рост цен среди продовольственных товаров на российском рынке.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на информацию о завышении цен на ряд товаров, имеющих большую значимость.