Краснов поручил прокурорам реагировать на завышение цен на гречку и муку

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на информацию о завышении цен на ряд товаров, имеющих большую социальную значимость.
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Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ретейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство сельского хозяйства фиксирует существенное снижение цен производителей на основные овощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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