Краснов поручил прокурорам реагировать на завышение цен на гречку и муку

https://static.news.ru/photo/c92f808c-7e67-11ea-a8fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на информацию о завышении цен на ряд товаров, имеющих большую социальную значимость.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры. По её данным, прокуроры готовы к проведению необходимых проверок в случае появления информации о завышении цен на такие товары, как гречка и мука.

Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ретейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство сельского хозяйства фиксирует существенное снижение цен производителей на основные овощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.