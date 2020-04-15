За неделю цены на гречку выросли на 2,8%

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В России за неделю средняя стоимость гречки выросла на 2,8%, цены на сахар увеличились на 2,1%.

Такие данные приводит Росстат. Согласно им, речь идёт о периоде с 7 по 13 апреля. Это самый высокий рост цен среди продовольственных товаров на российском рынке.

Подорожание отмечено в 80 субъектах Российской Федерации, из них в 15 субъектах - на 5% и более, — говорится в сообщении.

Кроме того, рост средней цены на сахарный песок в России составил 2,1%, а в 15 субъектах РФ — 3,5%, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на информацию о завышении цен на ряд товаров, имеющих большую социальную значимость.