В Японии розничная цена на золото обновляет рекорд второй день подряд

https://static.news.ru/photo/9116d5b0-b756-11ea-8883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stevebidmead /pixabay.com

Розничная цена на золото в Японии второй день подряд устанавливает рекордный уровень.

Японская компания Tanaka Kikinzoku, определяющая котировки на золото в стране, продаёт драгоценный металл по 6715 иен (более $62,5) за грамм по состоянию на 26 июня 2020 года, тем самым установив новый рекорд, сообщает ТАСС.

Днём ранее, 25 июня 2020 года, производитель Tanaka Kikinzoku сообщал о продаже грамма золота за 6713 иен (более $62).

Информационное агентство Kyodo в Японии отмечает, что рост розничной цены на золото связан с пандемии коронавирусной инфекции. Отмечается, что японцы опасаются второй волны пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что 18 мая 2020 года в Японии цена на золото в рознице выросла до рекордного уровня. Она составила 6712 иен (более $62) за грамм золота. Сообщалось, что за выходные золото подорожало на 88 иен (почти на $1).