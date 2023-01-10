Bloomberg: цена нефти из России вдвое ниже среднемировых Bloomberg: нефть из России продается по $38 за баррель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка, пишет Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus. По его данным, 6 января российская нефть Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Как утверждают журналисты, цена российской нефти снизилась после введения Евросоюзом эмбарго на поставки черного золота по морю. Помимо этого, на стоимость могла повлиять и зависимость российской торговли от Китая и Индии, для которых Москва могла сделать скидку.

Ранее «Коммерсант» писал, что объявленная Минфином 5 января средняя декабрьская цена нефти Urals в $50,5 за баррель выглядит низкой для нового бюджета, рассчитанного исходя из $70,1 за баррель. По сценариям Минфина, сохранение в 2023 году цены $50 при добыче 10 млн баррелей в сутки сократит ожидаемые нефтегазовые доходы на четверть. Пока Минфин обещает воздержаться от нового повышения налогов в случае усугубления бюджетных проблем.

5 января Минфин проинформировал, что в декабре 2022 года баррель российской нефти стоил в среднем лишь $50,47, что стало минимумом с декабря 2020 года. Согласно сценариям Минфина, при цене $50 за баррель и объеме добычи 10 млн баррелей в сутки (б/с) нефтегазовые доходы в 2023 году составят 6,8 трлн рублей, или на 2,1 трлн рублей меньше ожидаемых. При сокращении же добычи до 9 млн б/с снижение нефтегазовых поступлений составит уже 2,9 трлн рублей. Заместить недополученные доходы предполагается за счет ФНБ и займов.