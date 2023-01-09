«Коммерсант»: цена нефти Urals в $50 грозит бюджету резким падением доходов «Коммерсант»: цена нефти Urals в $50 за баррель грозит бюджету резким падением доходов

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Объявленная Минфином 5 января средняя декабрьская цена нефти Urals в $50,5 за баррель выглядит низкой для нового бюджета, рассчитанного исходя из $70,1 за баррель, пишет «Коммерсант». По сценариям Минфина, сохранение в 2023 году цены $50 при добыче 10 млн баррелей в сутки сократит ожидаемые нефтегазовые доходы на четверть. Пока Минфин обещает воздержаться от нового повышения налогов в случае усугубления бюджетных проблем.

5 января Минфин проинформировал, что в декабре 2022 года баррель российской нефти стоил в среднем лишь $50,47, что стало минимумом с декабря 2020 года. Согласно сценариям Минфина, при цене $50 за баррель и объеме добычи 10 млн баррелей в сутки (б/с) нефтегазовые доходы в 2023 году составят 6,8 трлн рублей, или на 2,1 трлн рублей меньше ожидаемых. При сокращении же добычи до 9 млн б/с снижение нефтегазовых поступлений составит уже 2,9 трлн рублей. Заместить недополученные доходы предполагается за счет ФНБ и займов.

В то же время агентство Bloomberg сообщило, что в середине декабря правительство обсуждало новую мобилизацию доходов, включающую в том числе разовое изъятие доходов у угольщиков и производителей удобрений, а также более высокие дивиденды от госкомпаний. Хотя до этого в Минфине обещали не менять налоговых «правил игры», там намекали на возможный рост нагрузки на сырьевые сектора с высоким уровнем прибыли.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство не планирует вводить налоговые изменения даже в случае проблем с поступлениями доходов в бюджет. По его словам, министерство намерено действовать в рамках принятого бюджета и основных направлений налоговой политики.

Он также отмечал, что основные налоговые новации уже реализованы, также приняты многочисленные послабления, включая отсрочки и льготы для IT-отрасли. При этом министерство сохраняет подход по выплате дивидендов для госкомпаний, подчеркивал Силуанов.