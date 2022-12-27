Силуанов рассказал, изменится ли налогообложение в следующем году Силуанов: Минфин не планирует налоговых новаций в 2023 году даже при снижении доходов

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Антон Силуанов

Минфин не планирует вводить налоговые изменения в следующем году даже в случае проблем с поступлениями доходов в бюджет, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов. По его словам, которые приводит ТАСС, министерство намерено действовать в рамках принятого бюджета и основных направлений налоговой политики.

Нет, ну в течение года точно мы не меняем правила игры. <...> Отвечая на ваш вопрос, если будут проблемы с поступлением доходов, будем ли мы вносить налоговые поправки в следующем году? Не будем, — сказал Силуанов.

Он также отметил, что основные налоговые новации уже реализованы, также приняты многочисленные послабления, включая отсрочки и льготы для IT-отрасли. При этом министерство сохраняет подход по выплате дивидендов для госкомпаний, подчеркнул Силуанов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность. По его словам, доходы бюджета за январь — сентябрь на 10% превысили прошлогодний показатель, а объем внешнего долга России сократился более чем на 25%, что снизило зависимость от иностранного капитала.