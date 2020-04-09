В СП предложили признать все отрасли экономики пострадавшими от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b0559b78-7a2a-11ea-b78b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государству следует признать пострадавшими от пандемии коронавируса все отрасли отечественной экономики и оказать им дифференцированную помощь. Такого мнения придерживается аудитор Счётной палаты Данил Шилков.

Он отметил, что властям необходимо значительно усилить поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан. По словам аудитора, снижение налоговых ставок или мораторий на них не позволят малым предприятиям избежать потерь.

Шилков добавил, что наибольшим риском для малого бизнеса являются отношения с арендодателями. Мораторий на оплату аренды пойдёт на пользу предприятиям, но при этом негативно отразится на собственниках. В СП предлагают разделить риски между сторонами и установить взимание арендной платы только по схеме процента от оборота. В то же время кабмину стоит поддержать арендодателей мораторием на НДФЛ и имущественный налог, сказал аудитор ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин в ходе совещания в правительстве заявил о необходимости смягчить удар для бизнеса в условиях ограничений из-за распространения коронавируса. Он предложил предоставить представителям малого и среднего бизнеса полугодовую отсрочку по налогам и уплате страховых взносов.