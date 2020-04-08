Путин призвал смягчить удар для бизнеса

https://static.news.ru/photo/46ca1fec-799b-11ea-85f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Владимир Путин в ходе совещания в правительстве заявил о необходимости смягчить удар для бизнеса в условиях ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.

Он предложил предоставить представителям малого и среднего бизнеса полугодовую отсрочку по налогам и уплате страховых взносов.

Кроме того, глава государства потребовал составить чёткий перечень предприятий, которые остановлены из-за повышенных рисков. Не вошедшие в него могут продолжать работу.

Путин также добавил, что главам регионов надлежит вникать в проблемы каждого предприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предлагал обнулить налоги для малого и среднего бизнеса. По его мнению, такая мера позволит предпринимателям выжить в условиях кризиса.