Путин призвал смягчить удар для бизнеса

Президент Владимир Путин в ходе совещания в правительстве заявил о необходимости смягчить удар для бизнеса в условиях ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.
Он предложил предоставить представителям малого и среднего бизнеса полугодовую отсрочку по налогам и уплате страховых взносов.
Кроме того, глава государства потребовал составить чёткий перечень предприятий, которые остановлены из-за повышенных рисков. Не вошедшие в него могут продолжать работу.
Путин также добавил, что главам регионов надлежит вникать в проблемы каждого предприятия.
Ранее NEWS.ru писал, что уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предлагал обнулить налоги для малого и среднего бизнеса. По его мнению, такая мера позволит предпринимателям выжить в условиях кризиса.
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