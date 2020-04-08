Титов высказался за обнуление налогов для малого бизнеса

https://static.news.ru/photo/426286e6-798d-11ea-bb04-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил снизить до нуля ставки налогов для малого и среднего бизнеса в связи с введением ограничений из-за распространения коронавируса и нестабильности в экономике.

Сделать ставку 0%, вообще забыть о том, что малый бизнес является фискальным источником бюджета, — цитирует омбудсмена ТАСС.

Титов отметил, что данное решение чревато дроблением бизнеса, отказом предпринимателей от составления налоговой отчётности, однако эти риски оправданы. По мнению омбудсмена, такая мера позволит бизнесу выжить в условиях кризиса.

Ранее NEWS.ru писал, что российские компании начали переходить на четырёхдневную рабочую неделю. Таким образом они пытаются сократить расходы на персонал и одновременно избежать массовых увольнений работников.