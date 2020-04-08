Российские компании начали переходить на четырёхдневную рабочую неделю

https://static.news.ru/photo/c2961dee-7976-11ea-9bf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работодатели начали вводить четырёхдневную рабочую неделю. На такую меру российский бизнес пошёл в условиях финансового кризиса на фоне пандемии коронавируса и девальвации рубля из-за снижения цен на нефть.

Таким образом компании пытаются сократить расходы на персонал, но при этом стараются избежать массовых сокращений, пишут «Ведомости». Уже известно, что на сокращённую неделю временно перейдут нефтехимическая компания «СИБУР», РЖД и метрополитен Екатеринбурга.

Четырёхдневная рабочая неделя эквивалентна сокращению штата на 20%, отмечает издание. Однако изменение графика коснётся большей частью обслуживающего и офисного персонала.

В то же время специалисты напоминают, что ввести сокращённый режим труда можно только в тех случаях, если с сотрудниками подписаны допсоглашения. Иначе работодатели должны уведомить персонал об изменениях за два месяца.

Ввести в России четырёхдневную рабочую неделю впервые летом 2019 года предложил занимавший тогда пост главы правительства Дмитрий Медведев. Однако, как сообщал NEWS.ru, скептики тогда заявляли, что это может негативно сказаться на производительности и оплате труда.