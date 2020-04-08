Российские компании начали переходить на четырёхдневную рабочую неделю

Работодатели начали вводить четырёхдневную рабочую неделю. На такую меру российский бизнес пошёл в условиях финансового кризиса на фоне пандемии коронавируса и девальвации рубля из-за снижения цен на нефть.
Таким образом компании пытаются сократить расходы на персонал, но при этом стараются избежать массовых сокращений,
Четырёхдневная рабочая неделя эквивалентна сокращению штата на 20%, отмечает издание. Однако изменение графика коснётся большей частью обслуживающего и офисного персонала.
В то же время специалисты напоминают, что ввести сокращённый режим труда можно только в тех случаях, если с сотрудниками подписаны допсоглашения. Иначе работодатели должны уведомить персонал об изменениях за два месяца.
Ввести в России четырёхдневную рабочую неделю впервые летом 2019 года предложил занимавший тогда пост главы правительства Дмитрий Медведев. Однако, как сообщал NEWS.ru, скептики тогда заявляли, что это может негативно сказаться на производительности и оплате труда.
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