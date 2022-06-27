В Руспродсоюзе рассказали о росте цен на рис за год Руспродсоюз: цены на рис за год выросли на 36%

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Рис на прилавке магазина

Килограмм риса в России за год подорожал на 36,3%, а оптовые расценки — на 67,1%, сообщили NEWS.ru в Руспродсоюзе. Основной причиной этого стали санкции после начала спецоперации на Украине и спрос со стороны россиян, которые едят рис в полтора раза чаще, чем гречку, пояснили в ассоциации.

В мае 2021-го килограмм крупы стоил 82,6 рубля, в мае 2022-го — уже 112,7 рубля. И рост цен не успокаивается, в июне они снова поднялись — до 114,7 рубля, — заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Подробнее читайте в материале NEWS.ru «Рис в магазинах России подорожал на 36% за год».

Ранее врач Михаил Коновалов объяснил, что люди скупают гречку пачками, потому что в этой крупе содержатся витамины группы B, магний, марганец и аминокислоты. Также этот продукт богат клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами и фосфолипидами. Содержащиеся в гречке полезные микроэлементы снижают уровень холестерина в крови, повышают эластичность вен и предотвращают риски инфарктов, а также положительным образом влияют на психическое здоровье человека и нормализуют сон.