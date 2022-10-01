В России вырос размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков В России с 1 октября вырос размер денежного довольствия для расчета пенсий силовиков

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В России с 1 октября увеличен размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков. Теперь они будут составлять 85,47% от размера денежного довольствия. Сответствующие изменения внесены в федеральный закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и правоохранителей, передает РИА Новости.

Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии... с 1 октября 2022 года 85,47 процента от размера указанного денежного довольствия, — говорится в документе.

Изменения коснутся в том числе бывших сотрудников работников органов внутренних дел, пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также сотрудников Росгвардии и военных.

Ранее сообщалось, что правительство России установило надбавку к зарплате для ряда категорий силовиков. С 1 октября 2022 года она составит 5%, а с октября 2023 года — 10%.

В свою очередь Еврокомиссия в очередном пакете санкций в отношении России предлагает распространить ограничения на российские правоохранительные органы в части приобретения средств и оборудования для борьбы с беспорядками. Речь идет о слезоточивом газе, щитах, используемых силовиками в случаях столкновений с участниками беспорядков, и электрошокерах. В ЕК считают необходимым запретить российским правоохранительным органам не только приобретать, но и продавать эти вещи.