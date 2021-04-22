В России время дешёвых кредитов подходит к концу

https://static.news.ru/photo/f7ac3af8-a3f1-11eb-9fba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост ключевой ставки неминуемо приведёт к увеличению кредитных ставок для населения, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Артём Звёздин.

По мнению эксперта, с большой вероятностью в пятницу, 23 апреля, Банк России повысит ключевую ставку до 4,75% на фоне роста инфляции, волатильности рубля и вновь обострившихся геополитических рисков.

ЦБ повышает ставку не просто так, а для уменьшения рисков и максимально комфортных условий для рынка. По этой причине ожидать обвала рубля или фондового рынка не стоит. Пока ставка по депозитам ниже инфляции рынок будет расти за счёт инвесторов, которые пытаются заработать на фондовом рынке, — объяснил аналитик.

С другой стороны, рост ключевой ставки неминуемо приведёт к удорожанию кредитов для физических и юридических лиц. По словам Звёздина, предсказывать изменение ставок на долгосрочной дистанции достаточно трудно, однако желающим взять кредит «подешевле» в дальнейшем сделать это будет трудно.

Вполне очевидно, что до конца года ставка вырастет ещё несколько раз, что откроет путь для дальнейшего роста процентов по кредитам, — пояснил эксперт.

Ситуацию усугубляет инфляция, послепандемический кризис, низкий рост реальных доходов населения. Пытаясь компенсировать свои риски, банки вынуждены закладывать в процентную ставку и эти риски. Желающим взять кредит можно только посочувствовать, так как в ближайшее время кредиты будут только дорожать, отметил Звёздин.

А вот заёмщикам, взявшим кредит ранее, беспокоиться не о чем: увеличение ключевой ставки не повлечёт за собой «перепись» условий кредита. Исключение составляют лишь случаи, когда ставка по кредиту является плавающей. Чаще всего такую ставку применяют в ипотечном кредитования, добавил аналитик.