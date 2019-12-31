До трёх лет снизился срок владения единственным жильём, по истечении которого не нужно платить налог на доходы физлиц. До этого владельцы освобождались от уплаты НДФЛ только спустя пять лет владения жилой недвижимостью.
Сокращение предельного срока владения жильём призвано дать людям возможность быстрее улучшить жилищные условия. Также инициатива поможет закрыть возможность для ухода в серые схемы в сделках между физлицами,
Ранее NEWS.ru писал, что в РФ заработал закон о компенсации для покупателей «криминального» жилья.
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