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Европейская валюта подешевела на 3% к доллару США в 2019 году. По мнению экспертов, падение курса может продолжиться и в 2020 году.

Аналитик «БКС Премьер» Сергей Суворов в беседе с Gazeta.ru констатировал, что за 21 год существования евро так и не смог стать достойным конкурентом доллара. В качестве одной из причин такого...