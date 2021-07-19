В России резко подорожают смартфоны

Производители смартфонов и планшетов в ближайшее время повысят стоимость новой продукции из-за дефицита микросхем на мировом рынке электроники, включая российский. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что полупроводниковый кризис коснулся большей части технологической индустрии. При этом цены на умные гаджеты растут уже несколько месяцев подряд и скоро снова резко подскочат в цене, отмечают аналитики.

В свою очередь производители смартфонов вынуждены конкурировать между собой в борьбе за недостающие компоненты. Резервы, созданные в начале текущего года, оказались исчерпаны уже в первые месяцы.

Один из лидеров отрасли — американская компания Google — объявил о прекращении продаж смартфонов Pixel 5a 5G на всех рынках мира, за исключением США и Японии. Китайские фирмы вынуждены задерживать выпуск новых устройств и поднимать цены на уже вышедшие модели смартфонов и планшетов.

Избежать проблем с поставками компонентов удалось только Apple и Samsung. Эти компании не будут пересматривать цены на новую линейку продукции, выход которой запланирован на август-сентябрь текущего года.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки впервые подключили карты «Мир» к сервису безналичной оплаты — Apple Pay. Нововведение начнёт действовать сегодня, 20 июля. Держатели карт «Мир» Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка, банка «Открытие» и Росбанка смогут расплачиваться за покупки на безналичной основе.