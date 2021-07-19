В России резко подорожают смартфоны

Производители смартфонов и планшетов в ближайшее время повысят стоимость новой продукции из-за дефицита микросхем на мировом рынке электроники, включая российский. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что полупроводниковый кризис
В свою очередь производители смартфонов вынуждены конкурировать между собой в борьбе за недостающие компоненты. Резервы, созданные в начале текущего года, оказались исчерпаны уже в первые месяцы.
Один из лидеров отрасли — американская компания Google — объявил о прекращении продаж смартфонов Pixel 5a 5G на всех рынках мира, за исключением США и Японии. Китайские фирмы вынуждены задерживать выпуск новых устройств и поднимать цены на уже вышедшие модели смартфонов и планшетов.
Избежать проблем с поставками компонентов удалось только Apple и Samsung. Эти компании не будут пересматривать цены на новую линейку продукции, выход которой запланирован на август-сентябрь текущего года.
Ранее сообщалось, что крупные российские банки впервые подключили карты «Мир» к сервису безналичной оплаты — Apple Pay. Нововведение начнёт действовать сегодня, 20 июля. Держатели карт «Мир» Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка, банка «Открытие» и Росбанка смогут расплачиваться за покупки на безналичной основе.