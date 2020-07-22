В России предложили создать госфонд квартир одиноких пожилых людей

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Союз потребителей РФ предложил российскому правительству создать государственный рентный фонд квартир одиноких пожилых людей.

Согласно предложению, квартиры одиноких пенсионеров будут передаваться в госфонд, а взамен пожилые россияне будут получать помощь и пожизненное содержание на основе взносов, претендующих на жильё, сообщают «Известия».

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ объяснил, что договор пожизненной ренты или пожизненного содержания с иждивением разрешены в России. Но часто участвующие в договоре сталкиваются с криминалом. Причём пострадать могут как одна сторона, так и другая. Однако чаще всего жертвами подобных сделок становятся обладатели жилья — одинокие пенсионеры.

Как сообщил Пётр Шелищ, участие государственного фонда как посредника поможет максимально обезопасить участников сделки за счёт контроля выполнения условий договора. Он пояснил, что коммерческие организации не могут гарантировать полную безопасность выполнения сделки и даже жизни пенсионеров. Немало случаев, когда одиноких пожилых людей убивали ради жилья.

При этом организация такого фонда помогла бы как нуждающимся пенсионерам, так и молодым людям, которые испытывают трудности с жильём и не могут купить собственное.

Госфонд за собственные средства будет оценивать стоимость жилья (квартира или частный дом) пенсионеров, которые захотят заключить соглашение. В зависимости от рассчитанного страховой компанией примерного срока дожития пожилого человека будет определяться положенный ему ежемесячный платёж, — пояснил Пётр Шелищ.

На основе приблизительной стоимости жилья, которое хотел бы получить плательщик, будет рассчитывается стоимость ежемесячного платежа. По предварительным прогнозам, такой платёж может составлять от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от региона.

Когда плательщик выплатит нужную сумму, он получит жилплощадь из фонда. В отличие от ипотеки претендующий на жильё не будет платить вступительных взносов и процентов. Пётр Шелищ отметил, что такая схема будет удобна родителям, которые смогут подарить жильё ребёнку на совершеннолетие.

Как писал NEWS.ru ранее, «чёрные риелторы» подсыпали яд в коньяк одиноким пенсионерам в Москве, чтобы завладеть их квартирами. Помимо алкоголя, злоумышленники не скупились на подарки — хорошие телевизоры, холодильники, матрасы — в обмен на нужный им договор. Одна из жертв преступников рассказала, что решила заключить с ними соглашение, так как, согласно ему, она получала деньги, вдвое превышающие пенсию.