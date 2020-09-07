В России повысят зарплаты бюджетникам

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Заработные платы работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют в России с 1 октября на 3%.

Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, — говорится в распоряжении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что индексация также коснётся работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

Ранее в Государственную думу РФ внесли законопроект, согласно которому предлагается изменить порядок начисления зарплат работникам бюджетной сферы. В настоящее время этим де-юре занимаются органы самоуправления. Однако по факту зарплату бюджетника отсчитывают руководители предприятий, на которых те работают. В правительстве подчеркнули, что данный факт способствует тому, что между зарплатами сотрудников разного уровня отмечается серьёзный разрыв. Кроме того, работники соседних предприятий могут получать совершенно разные деньги.

Кабмин РФ планирует установить единые требования к начислению ставок, окладов и надбавок, применяющихся при выплатах зарплат и стимулирующих выплатах. Также власти хотят утвердить требования для каждой сферы деятельности. При принятии законопроекта будут установлены сроки, в течение которых зарплаты бюджетникам пересчитают по-новому, писал NEWS.ru.