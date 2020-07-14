В России почти половина работодателей сократила сотрудников в мае

https://static.news.ru/photo/a6aea588-c5bb-11ea-8f9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России примерно 45% работодателей заявили о сокращении численности персонала в их компаниях на конец мая. В среднем под сокращение попали около 20% сотрудников. Такие данные приводит компания интернет-рекрутмента HeadHunter.

В конце мая 45% опрошенных работодателей заявили о том, что численность персонала в их компаниях сократилась, в конце апреля 2020 года было лишь 20%. В среднем под сокращение попали около 20% сотрудников в компаниях, — цитирует ТАСС сообщение платформы по поиску работы.

Между тем увеличилась доля компаний, где заявили об увеличении штата: если в апреле их было 3%, то сейчас — 14%. В вопросе о планах по уменьшению или увеличению штата на ближайшие полгода в апреле было гораздо больше неопределённости. В мае ответов о возможном увеличении численности сотрудников стало больше — 35% вместо 21%.

Те, кто планирует сокращение персонала в ближайшие месяцы говорят о сокращении численности примерно на 16%. Те, кто собирается увеличить штат, подразумевают в среднем 10%.

Исследование показало, что в апреле-мае не было ни резкого роста официально регистрируемой безработицы, ни роста числа резюме на сайтах поиска работы. В целом компании пытались по максимуму сохранить персонал. Примерно треть компаний не ожидала изменения заработной платы в ближайшие шесть месяцев. Наиболее уверенными в этом плане себя чувствовали крупные и средние фирмы, а также компании Дальнего Востока, Сибири и Урала.

Ожидали уменьшения зарплат сотрудников 27% компаний (45% — среди фирм с численностью от 100 до 250 человек). В апреле в 20% компаний заявляли, что сократили число сотрудников. При этом чаще об этом говорили в небольших предприятиях (до 100 сотрудников — 24%) и крупнейших (более 3 тысяч сотрудников — 27%), а также почти половина компаний из Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа (46%).

В материалах HeadHunter говорится, что фонд оплаты труда с началом кризиса сократился в 56% опрошенных компаний. В среднем уменьшение произошло на 28%. В каждой десятой он увеличился, у каждой третьей — не изменился. О планах по сокращению фонда оплаты труда в ближайшие шесть месяцев заявили 28% опрошенных работодателей, а об увеличении — 23%.

Отмечается, что изменения в исследовании рассчитаны за первые полугодия (2019-2020 годов) по данным, которые актуальны на 30 июня 2020. Анализ сделан по компаниям, чьи данные находились в банке данных заработных плат hh.ru в обоих периодах. Выборка составила 250 компаний со всей России.

Как писал NEWS.ru, в июне президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить реализацию мер, которые направлены на восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года. Исполнители данного поручения обязаны отчитаться о проделанной работе до 1 сентября 2020 года. Затем отчёты необходимо будет предоставлять каждый квартал.

Ранее Росстат подсчитал число безработных в мае 2020 года. Их оказалось 4,5 миллиона человек. Это около 6,1% рабочей силы. Такой уровень безработицы последний раз был зафиксирован весной 2016 года. К примеру, в мае 2019 года число безработных составляло 2,1 млн человек.

Позднее в июле во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что уровень безработицы в РФ в июне 2020 года, по предварительным данным, составил 6,3%. Политик добавил, что к концу 2021-го показатели должны упасть ниже 5%.