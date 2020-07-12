Белоусов: уровень безработицы в РФ упал до 6,3% по данным за июнь

https://static.news.ru/photo/06f3860a-c4e2-11ea-b9a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень безработицы в РФ в июне 2020 года, по предварительным данным, составил 6,3%, сообщил во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

В июне, сейчас цифр ещё нет, они должны появиться в ближайшее время, но, по оценке, уровень безработицы составит 6,3%, — цитирует его РИА Новости.

Политик добавил, что к концу 2021-го показатели должны упасть ниже 5%. По информации Росстата, безработица в РФ в мае 2020 года увеличилась до 6,1% после 5,8% в апреле. Число официальных безработных составило 2,1 млн граждан. Белоусов отметил, что экономика страны к 2023 году или раньше может выйти на ежегодный рост в 3%.

Однако он подчеркнул, что в отдалённом будущем сохранение подобной траектории развития потребует инвестиций с максимальной локализацией производства оборудования. Кроме того, необходим переход финансовой системы на новые технологические рельсы, а также кадровое обеспечение и структурное реформирование экономических институтов.

Говоря о малом и среднем предпринимательстве (МСП) в РФ, Белоусов заявил, что к концу 2021 года число занятых в секторе должно восстановиться до 20 млн человек. В перспективе необходимо добиться показателя в 25 млн граждан, считает вице-премьер, пишет ТАСС.

Политик отметил, что для достижения поставленных целей требуется создание максимально комфортной для пользователей системы поддержки на основе личных кабинетов, где бизнесмен сможет решать почти все задачи: от регистрации, уплаты налогов, финансовой помощи и консультаций до поддержки в получении кредитов и сбыте продукции. По словам Белоусова, такого программного обеспечения в РФ пока нет. В числе других задач — добиться резкого снижения барьера входа в бизнес для начинающих предпринимателей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что особое внимание на региональном уровне следует созданию комфортной атмосферы для работающих россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Свою позицию он высказал в ходе онлайн-совещания по стратегическому развитию и национальным проектам. При этом, отметил глава государства, задача в равной степени относится к чиновникам в крупных городах и в небольших провинциальных поселениях.