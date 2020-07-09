Путин поручил кабмину разработать меры по восстановлению рынка труда

https://static.news.ru/photo/022d1864-c205-11ea-8fa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин направил новое поручение в кабмин. Он поставил задачу обеспечить реализацию мер, которые направлены на восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года.

Правительству РФ обеспечить реализацию мер, направленных на восстановление численности занятого населения к четвёртому кварталу 2021 года, — цитирует его РИА Новости.

Исполнители данного поручения обязаны отчитаться о проделанной работе до 1 сентября 2020 года. Затем отчёты необходимо будет предоставлять каждый квартал.

Ранее Росстат подсчитал число безработных в мае 2020 года. Их оказалось 4,5 миллиона человек. Это около 6,1% рабочей силы.

Такой уровень безработицы последний раз был зафиксирован весной 2016 года. К примеру, в мае 2019 года число безработных составляло 2,1 млн человек.

Как информировал NEWS.ru, власти России продлили выплату повышенного пособия по безработице. Данное распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.