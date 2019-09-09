https://static.news.ru/photo/72a4476c-d2f9-11e9-8192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правительство предложило снизить до нулевой ставки НДС для ввозимых в Россию иностранных самолётов и вертолётов. Эта мера в перспективе может привести к снижению стоимости авиаперевозок в стране.

Члены комитета Госдумы по бюджету и налогам 9 сентября поддержали соответствующий законопроект ко второму чтению. Как пояснил председатель комитета Андрей Макаров, изменения вносятся в Налоговый кодекс и распространяются на воздушные суда, ввозимые в Россию и подлежащие регистрации в госреестре, передаёт « Парламентская газета ».

По словам депутата, принятие законопроекта будет способствовать развитию и модернизации гражданской авиации, а также снижению стоимости авиаперевозок.

Как ранее писал News.ru, в Федеральной антимонопольной службе заявили, что оснований для негативных прогнозов по росту цен на авиабилеты в текущем году нет. В ведомстве объяснили, что цены на перелёты формируются в рыночных условиях и зависят от платёжеспособности граждан, поэтому информация о неблагоприятных условиях является недостоверной.