В РФ могут начать использовать зарубежные патенты без разрешения владельцев РБК: Россия начнет «принудительно лицензировать» зарубежные патенты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России начнут ограничивать интеллектуальные права и «принудительно лицензировать» иностранные изобретения, полезные модели и промышленные образцы, сообщает РБК со ссылкой на чиновников. Для этого будет создан специальный орган при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

В условиях, когда российский рынок покинули компании из недружественных государств, в ряде исключительных случаев требуется разрешение на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, — заявили в Минэкономразвития.

Патентообладатели, чью интеллектуальную собственность решат использовать без разрешения, будут уведомлены об этом в «кратчайший срок» и получат «соразмерную компенсацию». Те владельцы патентов, которые отказались предоставлять право использования, будут получать такие возмещения на специальный счет типа «О».

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительным лицензионный договор, который дает Carlsberg Kazakhstan право на интеллектуальную собственность «Балтики». Теперь филиал датской фирмы не сможет использовать дизайн российского бренда и его товарные знаки в Узбекистане, Казахстане, на Украине и в других странах мира. Слушания по иску «Балтики» прошли в закрытом режиме.