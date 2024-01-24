Петербург лишил компанию Carlsberg права на производство пива «Балтика» Carlsberg Kazakhstan лишилась права на использование бренда «Балтика»

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительным лицензионный договор, дающий компании Carlsberg Kazakhstan права на интеллектуальную собственность «Балтики», следует из картотеки портала «Электронное правосудие». Филиал датской компании больше не сможет использовать дизайн российского бренда, а также его товарные знаки на территории Казахстана, Узбекистана, Украины и ряда других стран мира.

Слушания по иску компании «Балтика» проходили в закрытом режиме, так как в рассматриваемых документах присутствовали сведения, составляющие коммерческую тайну. Предметом разбирательства стал договор на право пользования интеллектуальной собственностью, заключенный в июле 2023 года. Ответчиками по делу выступила не только Carlsberg Kazakhstan, но и шведская Carlsberg Sverige Aktiebolag. В конечном счете суд полностью удовлетворил требования «Балтики».

В декабре 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга оставил за компанией «Балтика» право на использование брендов пива Carlsberg. Суд признал односторонний отказ от рамочного лицензионного соглашения недействительным. Соглашение, позволявшее российской компании выпускать напитки датского бренда, было заключено еще в 2013 году.