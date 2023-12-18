Суд оставил «Балтике» право использовать бренды пива Carlsberg

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За пивоваренной компанией «Балтика» сохранено право на использование брендов пива Carlsberg, такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вердикт был опубликован на портале «Электронное правосудие».

Иск удовлетворить полностью, — указано в карточке дела.

Односторонние отказы от рамочного лицензионного соглашения, заключенного с российской компанией в 2013 году, были признаны недействительными. Carlsberg Group производит пиво под торговыми марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 и другими. Компания решила передать свой бизнес и покинуть Россию в 2022 году.

Также сообщалось, что Евросоюз намерен включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которым перейдут ресурсы западных фирм, ушедших из России, но не сумевших полностью вывести свой капитал. Впоследствии из арестованных российских средств будут выплачиваться компенсации пострадавшему западному бизнесу.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных владельцев компании «Балтика» во временное управление Росимущества. Такое решение было принято после того, как корпорация Carslberg Group покинула российский рынок. После передачи доли корпорации Росимуществу гендиректор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил власти России в краже бизнеса.