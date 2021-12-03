В профсоюзе рассказали, какой должна быть минимальная зарплата шахтёров

Минимум 65–70 тысяч рублей в месяц должны получать шахтёры вне зависимости от выработки. Сейчас же данная сумма — средняя в угольной промышленности, рассказал NEWS.ru председатель Независимого профсоюза горняков (НПГ) России Александр Сергеев. Так он прокомментировал критику президента России Владимира Путина в адрес Минтруда, Росуглепрофа и руководства холдинга «СДС-Уголь», которому принадлежит шахта «Листвяжная», где 25 ноября при взрыве погиб 51 человек.

Сергеев напомнил, что Путин ещё в 2010 году поручил перераспределить зарплатные составляющие для шахтёров, в которых 70% приходилось бы на оклад, а остальные 30% на премии.

Они этого ничего не сделали, Росуглепроф не настаивал. Путин же дословно говорил — увеличить тарифную ставку. Это, кстати, программа НПГ, нашу программу озвучил. Нас туда не приглашают. Средняя зарплата по отрасли — 65–70 тысяч. Вот это должна быть постоянная, вне зависимости от выработки. Сейчас тарифная ставка подземщика первого разряда — девять тысяч рублей, а должна быть 25–30 тысяч — два прожиточных минимума у самого простого рабочего первого разряда. И это можно сделать, мы давно это предлагали, — отметил Сергеев.

Накануне Путин эмоционально отреагировал на доклад главы Минтруда Антона Котякова об условиях труда и зарплате шахтёров в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли. Президент отметил, что не увидел глубокого анализа в докладе главы ведомства. Путин считает, что трагедия случилась из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства, а также из-за фальсификации показаний датчиков. Разбираться в ситуации теперь будут Следственный комитет и прокуратура. «Огульных» обвинений не будет, отметил руководитель государства.

Ранее глава совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев и гендиректор компании Геннадий Алексеев заявили Владимиру Путину о готовности понести наказание за аварию на кемеровской шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Разговор состоялся во время совещания по случившейся аварии.