В правительстве заявили о «запуске моратория» на повышение цен на хлеб

Правительство выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета для стабилизации цен на хлеб. Эти средства уже направлены в регионы. Данный шаг позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Об этом стало известно в ходе совещания по ситуации в хлебопекарной промышленности под руководством заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Как сообщается в пресс-релизе, направленном в редакцию NEWS.ru, благодаря субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года.

Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года, — заявила Абрамченко.

Вице-премьер призвала регионы оперативно подготовить нормативные акты для распределения субсидий предприятиям и покрытия их издержек, а также заявила о недопустимости скачкообразного роста цен на продовольствие. Среди регионов наибольшие средства получили Московская область (94 млн рублей), Нижегородская область (89 млн рублей) и Краснодарский край (88 млн рублей).

Абрамченко поручила Минпромторгу совместно с торговыми сетями проработать меры обеспечения минимальной наценки на социально значимые товары и представить в правительство соответствующие предложения. По её словам, для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня.

Ранее экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод заявил, что поддержка хлебопекарной отрасли в 2,5 млрд рублей по указу председателя правительства Михаила Мишустина компенсирует часть затрат на производство. Взамен в отрасли не будут повышать стоимость социально значимых сортов зерна.

Холод добавил, что зерно и хлеб подорожают «не на самом высоком уровне». Стоимость подрастает каждый год перед новым урожаем, как и на многие сезонные товары, которые долго хранятся.