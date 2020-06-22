«Это мало»: в правительстве оценили среднюю зарплату россиян

https://static.news.ru/photo/9f3db030-b4c4-11ea-a223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала о средней зарплате россиян. Она считает, что граждане получают мало денег.

По её словам, тема зарплат очень сложная, так как в разных регионах у людей разные доходы.

Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 месяцев — это много? Это мало, — сказала она в эфире Первого канала.

Число людей с очень высокими зарплатами в стране невелико.

Также политик прокомментировала идею о повышении НДФЛ. Она отметила, что при обсуждении такой темы следует думать о справедливости.

У нас много разных подходов обсуждается, я бы сказала, что всегда на первый план выходит такое понятие, как справедливость, и в этом смысле, конечно, речь идёт о каких-то более высоких зарплатах, если уж эту тему в принципе обсуждать, — заключила вице-премьер.

По данным Росстата, в 2019 году средняя номинальная зарплата в РФ составляла 47 867 рублей. В первом квартале 2020 года она увеличилась до 48 390 рублей.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году депутаты Госдумы отклонили сразу два законопроекта об увеличении ставки НДФЛ для обеспеченных россиян. Фракция «Справедливая Россия» предлагала поднять подоходный налог до 18% для тех, кто в год зарабатывает более 24 млн рублей, а КПРФ считала правильным снизить налоговую нагрузку на людей с доходом менее 100 тысяч рублей до 5%, а с остальных взимать по повышенной ставке.

Сейчас в России действует так называемая плоская шкала НДФЛ в 13%.