В ООН ожидают спад в мировой торговле на 7-9% по итогам года

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Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) выступила с прогнозом о размере спада в мировой торговле из-за коронавируса. По итогам 2020 года цифра может составить 7-9% в сравнении с прошлым годом.

ЮНКТАД прогнозирует на 2020 год спад в глобальной торговле от 7 до 9% в стоимостном выражении, несмотря на признаки оживления в третьем квартале, — цитирует текст заявления организации ТАСС.

Агентство отмечает, что мировая коммерция по итогам третьего квартала 2020 года сократилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как во втором квартале спад достиг 19%. Эксперты считают, что падение в сравнении с 2019 годом ожидается и в четвёртом квартале. Показатели могут быть на 3% ниже.

В ЮНКТАД также отметили заметное оживление торговли в Китае.

Экспорт этой страны, испытавший падение в первые месяцы пандемии, стабилизировался во втором квартале и сильно вырос в третьем квартале, — подчеркнули в ЮНКТАД.

Там ожидают по итогам 2020 года рост торговли Китая почти на 10%.

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