В начале лета траты жителей России на путешествия увеличились втрое

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Специалисты из банка ВТБ провели исследование в туристическом секторе. Эксперты выяснили, что траты россиян на путешествия в июне выросли втрое по сравнению с периодом самоизоляции.

Всего за это время, по данным эквайрингового бизнеса банка, объем заказов в турагентствах составил 320 млн рублей, что почти в 3 раза превосходит результаты за аналогичный период мая и почти в 3,5 раза — апреля. Резкий рост зафиксирован во всех смежных сегментах: бронирование железнодорожных, авиабилетов, отелей, — говорится в исследовании.

По данным исследователей, общее число заказов в туристических агентствах в июне превысило 21 тысячу — это на 160% выше, чем в первой половине мая, и на 219% больше апрельских показателей. Аналитики банка утверждают, что на данный момент россияне предпочитают поездки на более короткие расстояния, сообщает ТАСС.

Помимо этого, выросли и траты на железнодорожные билеты. В первом летнем месяце они в два раза превысили майские показатели и почти в два с половиной — апрельские.Средней чек на билет составляет около двух тысяч рублей. Аналогичный рост заметен и в сегменте авиабилетов.

Как информировал NEWS.ru, в конце мая 2020 года половина россиян выразили готовность повременить с путешествиями, а четверть туристов признались, что сейчас даже не загадывают, когда смогут отправиться в тур.