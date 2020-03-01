https://static.news.ru/photo/fca162ca-5c46-11ea-915e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Московской городской думы предлагают ввести доплаты в размере 15 тысяч рублей к пенсиям заслуженных тренеров, заявил глава комиссии по безопасности, спорту и молодёжной политике Кирилл Щитов.

По нашим данным, в 13 субъектах РФ сегодня установлены доплаты к пенсиям заслуженных тренеров СССР, РСФСР и России, подготовивших спортсменов высочайшего уровня. В Москве тоже должна действовать такая мера поддержки, — цитирует Щитова ТАСС.

По его словам, в настоящее время депутаты близятся к внесению в нормативную базу Москвы изменений, чтобы мера поддержки появилась при рассмотрении нового бюджета столицы уже в 2021 году.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне, получающие пенсию через почту, в марте могут быть обеспечены ею досрочно. Заранее выплатят деньги тем пенсионерам, у кого дата выплаты приходится на восьмое и девятое число.