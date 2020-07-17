В Минтрансе сообщили о повышении тарифа «Платон» до 2,31 рубля за километр

https://static.news.ru/photo/405837d6-c845-11ea-818d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минтрансе сообщили, что прогнозируемый размер платы в государственной системе «Платон» составит 2,31 рубля за километр. Повышение тарифа намечено с 1 февраля 2021 года.

В настоящее время размер платы составляет 2,2 рубля за километр. Ранее ведомство сообщало о намерении поднять стоимость до 2,35 рубля.

Как говорится в сообщении Росавтодора, все поступающие в 2020–2022 годах средства планируется направить на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Около 600 км автодорог в 23 субъектах РФ будут расширены с двух до четырёх полос движения, планируется провести капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов в 44 субъектах РФ, — рассказали в агентстве.

Как передаёт ТАСС, ранее Росавтодору было поручено информировать грузоперевозчиков о размере индексации тарифа «Платон» за полгода.

По последним данным, в госсистеме зарегистрировано свыше 1,34 млн большегрузов, в федеральный дорожный фонд было перечислено более 108 млрд рублей.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр. Он отметил, что этот участок состоит из нового 12-километрового отрезка ЦКАД, а также реконструированной старой части А-107 «Московское малое кольцо» протяжённостью 11 километров, писал NEWS.ru.