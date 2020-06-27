В Минпромторге рассказали о поддержке народных промыслов после пандемии

https://static.news.ru/photo/0e8e9286-b9e5-11ea-be54-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

За последние три месяца из-за коронавируса объёмы продаж народно-художественных промыслов (НХП) сократились на 70%. Часть предприятий НХП вынуждены были приостановить производство и своих сотрудников перевести на удалённую работу. 12 мая решением Правительства России народные промыслы были включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.

Замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова в интервью «Парламентской газете» рассказала , каким образом готовящийся ведомством законопроект позволит защитить народные художественные промыслы и повысить их рентабельность.

По словам Кадыровой, несмотря на то что большинство предприятий во время пандемии попыталось развернуть интернет-продажи своей продукции, это не смогло в полной мере восполнить потери от свёртывания розничной торговли. Кроме того, десять организаций, имеющих технологический цикл, схожий с лёгкой промышленностью, развернули на своих производствах пошив медицинских масок. Среди них — всем известные «Оренбургский пуховый платок», «Крестецкая строчка», «Тверские узоры», вологодская «Снежинка», «Елецкие кружева», «Кадомский вениз» и многие другие.

С 12 мая до 22 июня около 30 предприятий НХП федерального перечня уже воспользовались различными мерами поддержки: одним предоставили отсрочку налогов и страховых платежей, другим — денежные средства для сохранения трудовых коллективов, — отметила Кадырова.

По словам чиновницы, Минпромторг смягчил критерии порядка отнесения предприятий к народно-художественным промыслами и предложил увеличить объём финансирования отрасли в текущем году на 250 млн рублей. Также ведомство подготовило поправки в базовый закон о поддержке и развитии отрасли. В частности, вводятся положения, направленные на охрану интеллектуальной собственности и уникальных традиций. В законопроекте будет учитываться всё возможное разнообразие участников отрасли.

Сегодня в федеральном перечне НХП 83 предприятия, в то время как, по нашим данным, в России тех, кто занимается народными промыслами, более тысячи, - сказала замминистра.

Как отметила Кадырова, в инициативе уточняются понятия: «мастер», «организация НХП», «автор произведения», «творческая мастерская», а также вводятся такие понятия, как «творческая лаборатория народных художественных промыслов», «научно-творческая группа по народным художественным промыслам».

В этом году Минпромторг планирует продолжать развивать туристические кластеры, привязанные к промыслам, а также направить дополнительные средства на национальный проект «Культура» в рамках изготовления доступных музыкальных инструментов.

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