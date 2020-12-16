В Минфине рассказали, как получить одобрение на кредит

https://static.news.ru/photo/af7a0e86-401e-11eb-b0b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Легче всего получить одобрение на кредит заёмщику с хорошей кредитной историей, причём в том же банке, где оформлена его зарплатная карта или в котором он ранее брал кредиты, рассказали NEWS.ru в Министерстве финансов. А вот с испорченной кредитной историей специалисты советуют поработать.

Можно, к примеру, взять крошечный потребительский кредит или микрозаём на 6–12 месяцев и аккуратно его выплачивать. Через 6–12 месяцев кредитная история будет гораздо лучше и новый кредит одобрят, — сказала NEWS.ru консультант по финансовой грамотности Минфина РФ, эксперт Национального центра финансовой грамотности Нина Култышева.

Если у вас есть просроченные платежи по текущим кредитам более 30 дней, то получить новый кредит будет проблематично, а в случае если просроченные платежи превышают 90 дней — практически нереально, указывает её коллега, консультант по финансовой грамотности Минфина РФ, эксперт НЦФГ Кристина Дымшакова.

В этом случае можно будет рассчитывать на кредит под залог авто или недвижимости или микрозаём. Некоторые банки лояльно относятся к уже погашенным просроченным задолженностям более 30 дней. Однако реальнее будет получить кредитную карту. Сумма кредита на карте будет, скорее всего, небольшая, но можно воспользоваться беспроцентным периодом, заработать кредитную историю и получить шанс на одобрение кредита в будущем, — пояснила эксперт.

Заёмщикам с низким кредитным рейтингом, ранее часто получавшим отказы, эксперты советуют после подачи кредитной заявки позвонить в кол-центр банка и попросить рассмотреть заявку в ручном режиме. Ситуация может измениться в лучшую сторону, а программа, которая обрабатывает первичные заявки, работает по формальным критериям, отметила Нина Култышева.

Чем больше запрашиваемая заёмщиком у банка сумма, тем тщательнее будет проверка. Ипотечный кредит будет легче получить, если предварительно оформить в том же банке потребительский кредит и аккуратно выплатить его за 3–6 месяцев.

По словам Кристины Дымшаковой, перед походом в банк желательно проверить и оплатить все штрафы ГИБДД, длительные задолженности по ЖКХ, судебные задолженности и алименты. Если оплатить все задолженности нет возможности, нужно хотя бы постараться снизить их сумму до 10 тыс. рублей. При этом важно предварительно оценить своё финансовое состояние.

Текущая долговая нагрузка должна составлять не более половины ежемесячного дохода с учётом нового кредита. Если сумма больше, то может понадобиться поручитель либо придётся снизить сумму запрашиваемого кредита. Если у вас уже больше четырёх действующих кредитов, то их необходимо объединить путем рефинансирования. На момент подачи кредитной заявки должны быть закрыты все микрозаймы, — рассказала эксперт.

На положительное решение банка по кредиту могут повлиять даже, на первый взгляд, незначительные детали и обстоятельства: наличие официально оформленного брака, брокерского счёта, опрятный внешний вид и грамотная речь.