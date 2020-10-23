В Минфине назвали объём выдачи кредитов при продлении льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/f4b0f60a-1520-11eb-9cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате продления программы льготной ипотеки российские банки выдадут до её окончания более 300 тысяч кредитов на жильё. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Он отметил, что настоящее время ежемесячно выдаётся порядка 40-45 тысяч таких кредитов. По мнению чиновника, это показатель должен сохраниться на протяжении всего действия программы.

Соответственно, исходя из того, что программа продлевается на восемь месяцев, то это составит где-то 320-350 — может быть, немного больше — тысяч кредитов, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Госпрограмма льготного ипотечного кредитования была запущена в апреле 2020 года по поручению президента Владимира Путина. Получить кредит на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых можно до 1 ноября. При этом ставка сохраняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин объявил о продлении действия программы до 1 июля 2021 года.