В МИД раскрыли, к чему приведут попытки ЕС ограничить закупки СПГ из России МИД: попытки ЕС ограничить ввоз СПГ из РФ сравнимы с «выстрелом себе в ногу»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки Евросоюза ограничить закупки сжиженного природного газа из России приведут к резкому скачку цен, для Брюсселя это равносильно «выстрелу себе в ногу», заявил РИА Новости глава первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Он подчеркнул, что отказ ЕС от сотрудничества с Россией негативно сказался на промышленном производстве и конкурентоспособности европейских предприятий. В качестве примера он привел Бельгию, которая импортирует до 80% энергоресурсов.

Все эти потуги равносильны «выстрелу себе в ногу». Отказ от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения, — сказал он.

Ранее депутат парламента Норвегии Мариус Арион Нильсен в обращении к министру энергетики страны Терье Аасланду написал, что отказ от газа из России перенес энергетический кризис из Европы в бедные страны мира. Парламентарий также указал, что ситуация негативно сказалась на климатической обстановке.

До этого сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что президент США Джо Байден помог России решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа за рубеж. Кроме того, данный шаг со стороны администрации Белого дома нашли неблагоприятным для Европы. Так, агентство Bloomberg сообщало, что растущая зависимость ЕС от американского СПГ становится все более рискованной на фоне запрета Байдена.