В ЕС раскрыли, какой опасностью обернулся отказ от российского газа Норвежский депутат Нильсен: отказ от газа из России негативно повлиял на климат

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Отказ от газа из России перенес энергетический кризис из Европы в бедные страны мира, написал депутат парламента Норвегии Мариус Арион Нильсен в обращении к министру энергетики страны Терье Аасланду, передает Lenta.ru. Парламентарий также указал, что ситуация негативно сказалась на климатической обстановке.

ЕС опустошает мировой рынок сжиженного охлажденного газа (СПГ), чтобы покрыть потери российского трубопроводного газа. Это увеличивает выбросы CO2 в мире и переносит энергетическую проблему из ЕС в бедные страны мира, — написал Нильсен.

Он отметил, что это привело к резкому росту цен на энергоносители, в то время как энергетическая бедность и выбросы в атмосферу увеличились. Нильсен задал вопрос министру о планируемых действиях на фоне кризиса.

Серьезно ли ЕС воспринимает негативные последствия своей политики и планирует ли инвестировать в инфраструктуру и увеличение количества трубопроводного газа из Норвегии, Баренцева моря? — спросил депутат.

Ранее сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что президент США Джо Байден помог России решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа за рубеж. Кроме того, данный шаг со стороны администрации Белого дома нашли неблагоприятным для Европы. Так, агентство Bloomberg сообщало, что растущая зависимость ЕС от американского СПГ становится все более рискованной на фоне запрета Байдена.