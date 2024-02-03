В США решение Байдена по экспорту СПГ назвали помощью Путину Сенатор Круз: Байден помог Путину решением по экспорту СПГ

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Президент США Джо Байден помог России решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа за рубеж, считает сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз, сообщает Fox News. Он назвал данный шаг «субсидией» для президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе, что же сделал Джо Байден? Он объявил о том, что я называю «субсидией Владимиру Путину от Джо Байдена», он заблокировал будущий экспорт СПГ, — заявил Круз.

Он отметил, что теперь Европа вынуждена закупать газ у России вместо США. По мнению сенатора, решение Байдена не только помогает Путину, но и лишает американцев рабочих мест. Круз подчеркнул, что ситуация стало примером слабости президента США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что растущая зависимость Европы от американского СПГ становится все более рискованной на фоне решения президента США Джо Байдена приостановить согласование новых контрактов о поставках газа за рубеж.

26 января Белый дом принял решение о паузе в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года замещает на мировом рынке сырье из России. При этом спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил, что данное решение расширяет возможности России.