Решение президента США Джо Байдена приостановить заключение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа является отвратительным провалом, так как помогает России, написал спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон в соцсети Twitter (X). По его мнению, в этой ситуации Европа попадает в зависимость от российского экспорта.
Решение президента Байдена приостановить строительство терминалов для экспорта природного газа возмутительно. Сгибая колени перед активистами по борьбе с изменением климата, президент расширяет возможности России, — написал Джонсон.
Он добавил, что решение Байдена также ослабляет энергетическую безопасность США и подталкивает ЕС к необходимости полагаться на «грязный российский экспорт». Джонсон назвал данный шаг президента США отвратительным провалом.
26 января Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года замещает на мировом рынке сырье из России. Решение было принято в связи с климатическими изменениями, которые назвали экзистенциальной угрозой нашего времени.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в 2023 году цены на газ в Европе сократились на почти 60%, по сравнению с пиком в 2022 году. При этом ожидается дополнительное снижение на 12% в текущем году, благодаря рекордным запасам газа, возобновляемым источникам энергии и мягкой зиме.