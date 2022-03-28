В Кремле оценили возможность национализации российских предприятий

В Кремле опровергли слухи о том, что российские власти якобы допускают возможность национализации имущества и компаний российских предпринимателей вслед за зарубежными. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это «чистая утка», и порекомендовал не реагировать на подобные слухи, передаёт РИА Новости.

Это очередная глупость, которая, конечно же, распространяется как слухи. Это чистая утка. Поэтому здесь просто нужно сохранять трезвость ума и на подобные вымыслы не реагировать, — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле ещё нет сформированной позиции по идее национализации предприятий, объявивших об уходе с российского рынка. По его словам, национализация зарубежных компаний может иметь негативные последствия, как и арест российской недвижимости в Евросоюзе и США. О просьбе зарубежных предприятий отказаться от национализации сообщил и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что временно ушедшие компании хотят вернуться на российский рынок.

При этом Минэкономразвития предложило ввести процедуру внешнего управления в компаниях, которые ушли из России и принадлежащих иностранцам не менее чем на 25%. После того как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.