Медведев: ушедшие из России компании просят не национализировать их

Иностранные компании, которые решили приостановить работу в России на фоне проведения военной операции на Украине и введения санкций, просят не вводить внешнее управление и не национализировать их, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что они хотят вернуться на российский рынок.

Они действительно нам потихонечку говорят, что ну вот мы ждём развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться, — сказал он.

Медведев выразил мнение, что иностранные компании обязательно вернутся в РФ. По его словам, вопрос только в том, когда и с какими потерями. Он указал, что российский рынок является очень большим. Политик отметил: если иностранные компании хотят отказаться от части доходов, то российская сторона без этого проживёт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ещё нет сформированной позиции по идее национализации предприятий, объявивших об уходе с российского рынка. По его словам, национализация зарубежных компаний может иметь негативные последствия, как и арест российской недвижимости в Евросоюзе и США.

При этом Минэкономразвития предложило ввести процедуру внешнего управления в компаниях, которые ушли из России, и принадлежащих иностранцам не менее чем на 25%. После того, как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.