В Кремле назвали причину высокой инфляции в России

Причиной высокой инфляции в России является «давление внешних и внутренних факторов», которое ощущается не только в российской, но и в мировой экономике. Противодействие этому требует очень сложной и постоянной работы, и ею активно занимаются в правительстве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Инфляция высокая, и установка президента — делать всё возможное, чтобы вернуть её к запланированным показателям как можно скорее, — сказал Песков.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокий уровень инфляции можно снизить за два-три года, однако для этого необходим определённый уровень доверия вместе с низким уровнем инфляционных ожиданий. Набиуллина подчеркнула, что ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию в России к уровню 4% в конце 2022 года.

Эксперты российских коммерческих банков, между тем, назвали маловероятным этот вариант развития событий и спрогнозировали лишь незначительное снижение показателя — до 6-7%. Аналитики отрицают, что рост цен в РФ носит полностью «импортируемый» характер, и указывают на значимость внутренних причин инфляции.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова отметила, что принятое Центробанком регулирование цен эффективно на короткой дистанции, но не долгосрочно. По её словам, чем дольше правительство будет регулировать цены, тем сильнее будут расходиться внутренние и внешние цены, а снятие ограничений спровоцирует их скачок.