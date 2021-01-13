В Госдуме назвали последствия отключения России от SWIFT

https://static.news.ru/photo/7dd24b24-564d-11eb-ba0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия, скорее всего, не будет отключена от SWIFT, потому что это слишком большой репутационный риск для системы международных расчётов. Такое мнение на Гайдаровском форуме высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Если говорить об отключении от SWIFT, то я в это не верю. Это международная организация, формально самостоятельная. Конечно, США, которые угрожают отключить от SWIFT, имеют большое влияние. Был такой прецедент после терактов 11 сентября, который сильно потряс авторитет SWIFT, — рассказал парламентарий.

Он уверен, что такого серьёзного участника как Россия вряд ли отключат от системы. В противном случае подобное решение сильно подорвёт авторитет SWIFT.

При этом Аксаков считает, что отключение теоретически возможно. Россия, по его словам, к такому решению готова — если говорить о внутреннем рынке, то в стране используется система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Между тем исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что возможное отключение России от системы обмена банковской информацией SWIFT создаст для Москвы проблемы в международных расчётах и породит панику на валютном рынке. По его словам, после подобных санкций, которыми России грозят в США, Вашингтону также придётся несладко.

Эксперт добавил, что Москва может адаптироваться к подобным ограничениям, тем более что в 2014 году создана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС), доступ к которой имеют все ведущие банки и компании России, а также зарубежные банки из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Тузов также считает, что надобность в SWIFT может отпасть, если Москва введёт цифровой рубль. Внезапное же отключение России от SWIFT приведёт к короткому периоду турбулентности курса доллара к рублю, но всё быстро вернётся в норму, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отключение российской финансовой системы от SWIFT станет вероятным сценарием санкций против России при президенте США Джо Байдене. Об этом заявил эксперт в области кибербезопасности из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис. Он отметил, что благодаря СПФС Россия, как и её партнёры, готова к возможному отключению от SWIFT.