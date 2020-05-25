В Германии призвали Россию больше поддерживать иностранные компании

https://static.news.ru/photo/99056778-9e9c-11ea-b35f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер считает, что пандемия указывает и России, и ФРГ на сферы, с которыми надо работать.

Как сообщает ТАСС, Альтмайер в обращении к участникам конференции «Потсдамские встречи» отметил, что Россия могла бы оказывать больше поддержки иностранным компаниям, которые работают на территории страны.

Требуется больше конкуренции, правовой надёжности, помощи для иностранных компаний, работающих в России, — цитирует его агентство.

При этом Альтмайер добавил, что Германии, в свою очередь, важно инвестировать в структурные реформы и в стратегические отрасли, диверсифицировать цепочки поставок. При этом он пожелал России и ФРГ «выйти из кризиса более сильными».

Как писал NEWS.ru, действия Германии в отношении «Северного потока — 2» создают неопределённость. Об этом заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

При этом он отметил, что решение освободить «Северный поток» от газовой директивы ЕС принимало не Федеральное сетевое агентство ФРГ, которое не имеет таких полномочий, а бундестаг на основе решения Брюсселя.