В ГД назвали главные задачи рабочей группы по регулированию криптовалюты

Главными задачами рабочей группы по вопросам правового регулирования обращения криптовалют в России станут обеспечение стабильного функционирования финансовых рынков и изучение влияние на них цифровых инструментов, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по финансовым рынкам Константин Бахарев. Парламентарий добавил, что эксперты и законодатели в ходе весенней сессии Госдумы обсудят также защиту прав частных инвесторов, чьё количество увеличилось больше почти в четыре раза — с трёх миллионов до 12 млн.

Собеседник подчеркнул, что правовое регулирование обращения криптовалют, учитывая мировой опыт, может быть разным — от полного запрета, до полной легализации.

Ключевым элементом в работе законодательных органов, правительства и ЦБ РФ является обеспечение стабильной и бесперебойной работы финансового рынка, в том числе в условиях внешних и внутренних шоков. Чувствительной этой сферу делает то, что у нас за последние годы значительно увеличилось количество частных инвесторов — с трёх миллионов до 12 млн, примерно в четыре раза. Не все из них вкладывают деньги в криптовалюту, но количество таких людей растёт, поэтому любые инициативы в этой сфере будут приниматься на основе диалога с экспертами, бизнесом. Мы будем стараться выходить на выверенные решения для защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, — подытожил Бахарев.

Накануне Росфинмониторинг поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют. Как сообщили в пресс-службе ведомства, программа по регулированию криптовалют, предложенная Минфином, концептуально соответствует стандартам группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Ранее Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России, не предусматривающую их запрета. Ведомство предлагает проводить операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и создать операторов обмена цифровых валют на денежные средства.

Для операций с криптовалютами физическим и юридическим лицам будет необходимо пройти идентификацию и открыть электронный кошелёк в банке. Сами же банки должны будут отвечать за контроль и отслеживание операций с криптовалютами, выявление операций, проводимых для незаконной деятельности, идентификацию клиентов и их обслуживание, а также за предоставление данных по запросам в заинтересованные структуры. Надзорные функции предлагается распределить между ЦБ, Минфином, Росфинмониторингом, ФНС, Минцифры и Генпрокуратурой.