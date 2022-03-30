«Упали и упали»: «Газпром» о нулевых поставках по магистрали Ямал — Европа

Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов в беседе с NEWS.ru объяснил публикацию Reuters о нулевых поставках газа по магистрали «Ямал — Европа» загруженностью трубопровода. Спикер подчеркнул, что показатели колеблются каждый день.

Упали и упали. Это нормально. [Это связано] с загрузкой газопровода, объём транспортировки по Ямал — Европа колеблется каждый день. То ноль, то не ноль. Я не понимаю, почему это имеет какое-то значение, — добавил Куприянов.

Агентство Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade сообщило , что физические потоки газа по газопроводу Ямал — Европа в немецком Мальнове упали до нуля во вторник днём. При этом отмечается, что поставки российского газа в Европу по двум другим ключевым трубопроводным маршрутам были в целом стабильными.

Кроме того, уточняется , что «Газпром» на аукционе во вторник заказал часть мощностей прокачки газа в Германию через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» на ночь 30 марта, следует из данных платформы GSA Platform.

Отказ Европы от российских энергоносителей станет «в известной степени самоубийственным», заявил ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, решение российского президента Владимира Путина перевести оплату за газ в рубли стало шоком для Европы. Он при этом уточнил, что механизм рублёвых расчётов европейских стран с РФ за энергоносители будет уточнён в ближайшие дни. Он выразил уверенность, что европейским лидерам придётся принять новые правила оплаты за поставки российских энергоресурсов.

Тем временем обозреватель чешского портала Časopis argument Илона Швигликова заявила, что возможные в теории санкции против российской нефти, которая экспортируется в ЕС, могут значительно пошатнуть экономику европейских стран. По её словам. Европа вряд ли сможет безболезненно найти замену поставкам из России. А отказ от российских энергоресурсов может стать причиной значительного повышения цен на рынке Европы.