В ФРГ рассказали о сроках запуска «Северного потока — 2»

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен в течение 2022 года. Причём его запуск скажется на газовых ценах, отметил он в интервью «Известиям».

Я уверен, что «Северный поток — 2» запустят, и я уверен, что это произойдёт в течение этого года. Это повлияет на демпинг цен, поскольку вновь ситуация выровняется, — подчеркнул Келер.

Он добавил, что после этого следует ожидать стабилизацию цен.

Я знаю, что европейские партнёры, которые вместе с «Газпромом» участвовали в «Северном потоке — 2», очень заинтересованы в долгосрочных отношениях с крупнейшим поставщиком газа в Европу, — указал глава ассоциации.

Келер считает, что «Газпром» не заинтересован в высоких ценах, поскольку они отпугивают покупателей, что ведёт к снижению уровня потребления газа.

Ранее стало известно, что функционирование проекта «Северный поток — 2» будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, ни Еврокомиссия, ни ЕС не могут запретить его строительство, если это сделано по европейским нормам, а сейчас, когда «Северный поток — 2» закончен, он ждёт утверждения регуляторов — немецкого и европейского.